05.06.2018, Житомир, Владимир Гладков

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Датский бизнесмен решил устроить из Украины выгребную яму

В Киеве под посольством Дании прошла акции протеста против строительства предприятия, угрожающего окружающей среде.

Об этом сообщил украинский телеканал «Эспресо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что бизнесмен из Дании Ханс Олесен хочет построить на Житомирщине меховую ферму, под что готов инвестировать 800 тысяч евро. Сделать у себя это на родине он не может, ведь там идет процесс законодательного запрета производства меха.

«Сегодня мы встречаем день защиты окружающей среды рядом с посольством Дании, потому что начался процесс перемещения небезопасного для окружающей среды меховых производств из стран ЕС, из стран Европы в Украину. Глава Житомирской ОГА встретил с караваем грязное производство в своей области. Мы к нему обращаемся, экологические системы, которые будут загрязнены восстановить их в том самом виде будет уже невозможно», – заявил координатор компании «Мех» Павел Вышибаба.

Участники акции протеста вышли с плакатами «Украина – не выгребная яма для Дании».