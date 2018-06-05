05.06.2018, Житомир, Владимир Гладков
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Скандал, Украина, Экология

Датский бизнесмен решил устроить из Украины выгребную яму


В Киеве под посольством Дании прошла акции протеста против строительства предприятия, угрожающего окружающей среде.

Об этом сообщил украинский телеканал «Эспресо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что бизнесмен из Дании Ханс Олесен хочет построить на Житомирщине меховую ферму, под что готов инвестировать 800 тысяч евро. Сделать у себя это на родине он не может, ведь там идет процесс законодательного запрета производства меха.

«Сегодня мы встречаем день защиты окружающей среды рядом с посольством Дании, потому что начался процесс перемещения небезопасного для окружающей среды меховых производств из стран ЕС, из стран Европы в Украину. Глава Житомирской ОГА встретил с караваем грязное производство в своей области. Мы к нему обращаемся, экологические системы, которые будут загрязнены восстановить их в том самом виде будет уже невозможно», – заявил координатор компании «Мех» Павел Вышибаба.

Участники акции протеста вышли с плакатами «Украина – не выгребная яма для Дании».

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