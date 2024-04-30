Датский цинизм: Мы далеко от фронта. У нас нет усталости от украинской войны

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Дания выступает против мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», посол Дании на Украине Оле Эгберг Миккельсен.

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«Если вернуться во времена холодной войны, Дания находилась в 40 километрах от Восточной Германии. Поэтому мы знали, что если что-то случится, мы будем первыми в очереди. Затем, к счастью (и я думаю, что все те из нас, кто испытал это, вздохнули с облегчением), линия фронта внезапно сместилась, а затем, когда страны Балтии, Польша и другие новички в НАТО присоединились к Альянсу, линия фронта внезапно оказалась намного дальше. Но многие датчане до сих пор помнят то время, когда мы были прифронтовым государством», – говорит дипломат.

По его словам, в его стране это воспоминание глубоко укоренилось в сознании многих.

«Сейчас линия фронта переместилась дальше на восток. Но нам все равно необходимо проявлять солидарность с теми, кто сейчас находится на передовой, и вероятно, именно так думают многие датчане», – сказал посол.

Он добавил, что в Дании нет «усталости от Украины даже спустя два года».

«Это весьма примечательно, потому что в некоторых странах люди, по крайней мере, разделены по этому вопросу, но вы встретите очень мало датчан, если таковые вообще есть, которые говорят: ладно, хватит уже, давайте сядем за стол переговоров и закончим это все», – заявил Миккельсен.