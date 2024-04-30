Датский цинизм: Мы далеко от фронта. У нас нет усталости от украинской войны

Игорь Шкапа.  
30.04.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дания, Дзен, Политика, Украина


Дания выступает против мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», посол Дании на Украине Оле Эгберг Миккельсен.

Дания выступает против мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Если вернуться во времена холодной войны, Дания находилась в 40 километрах от Восточной Германии. Поэтому мы знали, что если что-то случится, мы будем первыми в очереди.

Затем, к счастью (и я думаю, что все те из нас, кто испытал это, вздохнули с облегчением), линия фронта внезапно сместилась, а затем, когда страны Балтии, Польша и другие новички в НАТО присоединились к Альянсу, линия фронта внезапно оказалась намного дальше. Но многие датчане до сих пор помнят то время, когда мы были прифронтовым государством», – говорит дипломат.

По его словам, в его стране это воспоминание глубоко укоренилось в сознании многих.

«Сейчас линия фронта переместилась дальше на восток. Но нам все равно необходимо проявлять солидарность с теми, кто сейчас находится на передовой, и вероятно, именно так думают многие датчане», – сказал посол.

Он добавил, что в Дании нет «усталости от Украины даже спустя два года».

«Это весьма примечательно, потому что в некоторых странах люди, по крайней мере, разделены по этому вопросу, но вы встретите очень мало датчан, если таковые вообще есть, которые говорят: ладно, хватит уже, давайте сядем за стол переговоров и закончим это все», – заявил Миккельсен.

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