Датский художник грязно поглумился над Знаменем Победы

04.10.2021 17:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Датский художник выставил в польском музее свою работу «Радужный боец» с надписью «Мы сражались за это». «Картина» представляет собой извращенное знаменитое фото с перекрашенным в цвета ЛГБТ знаменем Победы над Рейхстагом.

Сюжет об этом показали в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже не шутки. За такое издевательство в нашей российской Конституции предусмотрено наказание – осквернение символов Победы. Но на Западе, кажется, окончательно сбрендили», – прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.

В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что это явный показатель деградации Европы.

«Европа забывает, кто и как спас её от фашизма. Потому что не Второй фронт, а именно Красная Армия спасла десятки миллионов жителей Европы от уничтожения, от тотального превращения в пепел. И сегодня, когда пытаются такими мерзкими выходками принизить роль и значения нашей Победы, мы понимаем, что это неслучайная выходка. Это тот культурный код, который сегодня запущен на Западе», – сказал спикер.

«Нам надо сохранять себя, эту крепость – Россия, где никто бы не мог бы разрушить наше единство, наши национальные и культурные ценности. 15-20 лет максимум, и мы увидим абсолютно другой мир. Те же самые белые европейцы будут стремиться, как когда-то при Петре, Екатерине Великой, снова приехать в Россию, служить ей. Потому что то, что будет происходить в Европе, будет означать хаос, разрушение и уничтожение цивилизации», – добавил Коротченко.

В свою очередь Ольга Скабеева сообщила, что картину уже выставили на торги.

«Они исходят из того, что удастся заработать много на этой антироссийской провокации. В РФ за это ответственность уголовная, в ЕС это вызывает улыбки, ухмылки, да и вообще кажется, что это норма», – отметила телеведущая.

При этом историк и политолог Владимир Корнилов обратил внимание на ещё одну циничную деталь.

«Вы знаете, как в Европе блюдут авторские права. Читаю подпись. Оказывается, это фото некоего Янека Старжински. То есть, фото нашего знаменитого донецкого фотографа Халдея, великого фотографа, оказывается, Скаржински сделал. И этот датчанин взял и использовал фото, это нарушение авторских прав. Дочка Халдея не раз судилась в США по поводу прав использования фотографий её отца, но тут просто взяли, украли и ещё пытаются на этом заработать», – заявил Корнилов.

«Мало того, что это мерзко с точки зрения идеологии, так они ещё откровенно нарушают все законы. Но, видите, раз такой флаг нарисован, то ничего, закроют глаза, и все соцсети закроют глаза, и не будут удалять за нарушение авторского права, поскольку такой флаг нельзя же удалять. Конечно, это нужно судиться и привлекать к ответственности и автора этой мерзости с этим флагом радужным, и тех, кто устроил эту выставку, и тех, кто пытался заработать, пусть им это будет гораздо дороже», – заключил эксперт.