«Давай, до свидания»: поляки надеются, что украинцы уедут

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Новости Украины

Почему польское правительство решило отменить некоторые пособия и льготы, которыми пользовались беженцы с Украины? Многие говорят про грядущий экономический кризис. Элементарно не хватает бюджетных средств, а впереди необходимость поддержки собственного электората партии власти в преддверии парламентских выборов, которые должны состоятся в 2023 году.

Но есть и другая причина: полякам надоело поддерживать из своего кармана тех, как им кажется, нередко лучше материально обеспечен, чем они сами.

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Картинки в польских социальных сетях показывают самые дорогие машины на польских улицах. Новые модели Мерседеса, Порше, даже Бентли и Майбах. В Польше таких практически нет. Как правило, они на украинских номерах.

Возмущаются в больницах, где длинные очереди. Потому что украинцы заходят к рачам вне очереди.

Недоволен поляк и бесплатным проездом на общественном транспорте для иностранцев – ведь у тебя зачастую в кармане нет денег на электричку или автобус. Поэтому с марта растет недовольство и непонимание, каким образом совсем небедные граждане Украины получают такие-же пособия, как и граждане Польши. Например, в рамках программы 500+, согласно которой каждая семья получает 500 злотых на каждого ребенка.

500+ распространяется на украинских детей с самого начала наплыва беженцев. И с самого начала данное решение вызывало серьезные вопросы у поляков. Ведь они надеялись на увеличение этого семейного пособия в связи с ростом цен и инфляцией. Всего 28% опрошенных поляков поддерживают выплаты социальных пособий гражданам Украины. Отменять 500+ для украинских граждан правительство не собирается.

Кстати, пособия украинцам Польша платит с 2014 года, когда после переворота в Киеве страны заключили договор о распространении социальных выплат и пенсий своим гражданам. Примечательно, что это один из немногих договоров такого рода, который заключен со страной, не входящей в ЕС.

Поляки готовы предоставить украинцам бесплатный доступ к системе здравоохранения (59% опрошенных), но не без очереди, а как всем остальным. 51% респондентов считает, что Польша должна ограничиться выплатой одноразового пособия размером в 300 злотых прибывшим после 24 февраля украинцам. На большее общественного согласия нет.

А что дальше с приехавшими в Польшу украинцами? Для поляков быть беженцем довольно четкое определение. Все предельно ясно: когда закончится специальная военная операция, украинцы должны ехать домой. Менее 30% опрошенных поляков готовы согласится, чтобы украинцы оставались в их стране после завершения боевых действий. И это касается электората всех политических партии представленных в парламенте.

Исследование, которые провел Варшавский университет, не оставляет сомнений. Поляки из гуманитарных соображений согласились помочь настоящим беженцам, в частности женщинам с детьми. Однако, они не соглашались предоставлять специальный статус украинцам или мигрантам из других стран.

Экономический коллапс страны становится неизбежным. В Польше это прекрасно понимают. И считают, что задача властей спасать от него в первую очередь своих собственных граждан.