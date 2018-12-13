«Давай, сука, показывай москальские деньги»: нацисты разгромили офис украинской партии

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские праворадикалы разгромили офис партии «Разумная сила» и избили членов политсилы, работавших в офисе. Больше всего досталось политтехнологу Андрею Бодрову, который первым встретился с националистами.

В своем блоге он заявил, что главным требованием ворвавшихся в офис радикалов было показать «москальские деньги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С криками: «Ну давай, сука, показывай москальские деньги» посыпались удары. Били здесь, я попытался вырваться в коридор, догнали там, они добивали в прихожей охранника. Били, не жалея. По большому счету говорить, что были какие-то конкретные вопросы, требования, не приходится. Просто молотили на поражение. Я думаю, что все остальное было антуражем», – заявил Бодров.

Глава партии Александр Соловьев подчеркнул, что полиция не стала долго разбираться в произошедшем и несмотря на то, что праворадикалы и ранее устраивали погромы, завела уголовное дело по статье хулиганство.

«Это уже далеко не первый инцидент, который случился с нашими активистами. Но полиция квалифицирует все как «хулиганку». Мы будем добиваться справедливости и признания того, что это преследование по политическим мотивам. И не позволим, чтобы люди, которые могут вот так среди бела дня крушить, ломать и бить, чувствовали себя безнаказанными», – добавил Соловьев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что представители украинских радикальных организаций сорвали проходивший в Киеве всеукраинский съезд партии «Разумная сила». Отметим, что националисты считают данную партию проектом экс-министра МВД Виталия Захарченко и приписывают ее к пророссийским движениям.