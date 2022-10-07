«Давайте еще НВП считать службой» – глава антикоррупционного комитета раскритиковал критерии мобилизации

07.10.2022  00:08 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если не получается качественно мобилизовать граждан в намеченные сроки, то необходимо их продлевать, а не гнать по призыву кого попало любыми средствами и методами.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не получается качественно мобилизовать граждан в намеченные сроки, то необходимо их продлевать, а...

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«Совершенно армейская история, когда «хватай мешки ― вокзал отходит», и надо выполнить план по количеству, мол, больше сдадим. У меня есть примеры переписки в телефонах, когда люди пишут: их приглашают, они говорят – я не могу, у меня сахарный диабет, еще что-то. Они говорят: «Слушай, давай мы тебя призовем, а тебя уже из части обратно через неделю отправят. Че тебе?» В районах так говорят, в ряде регионов. Понятно, что это глупость. Но вопрос стоит в том, что вот у них есть команда собрать сто человек. Они должны собрать сто человек.

Соответственно, почему мы занимаемся этим вопросом. Потому что мы считаем, что и президент полностью поддерживает эту ситуацию, потому что нам не нужны лишние потери. А для этого нужны люди профессиональные. Или кого в краткие сроки можно вернуть в профессиональный строй. Именно поэтому президент ввел жесткие разъяснения по поводу молодых и студентов, и кто не служил. Опять же вот вопрос, кто не служил. Четко было сказано – кто не служил, того не призывают», – сказал Кабанов.

Он добавил, что та же история со статусом прохождения военной кафедры.

«Ну, мы же люди, которые служили, мы же понимаем прекрасно. Слушайте, какая военная кафедра и служба? Что это такое? Ну, можно НВП посчитать еще службой тогда. Участие в зарнице можно посчитать службой. Но это же – не так.

Соответственно, если мы говорим, что у нас не получается качественно привлечь в определенные сроки, то давайте мы будем продлевать эти сроки. Ну, если мы уже говорим откровенно и честно, тогда надо спрашивать с конкретных лиц, кто за это ответственный. Параллельно. Если здесь не работает, давайте спросим, почему не работает. Почему нет касок, почему нет бронежилетов. Ну, надо спрашивать тогда», – призвал чиновник.

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