«Давайте F-16. Мы разберемся, что выжигать в России» – украинский генерал

Украина будет применять западные истребители для ударов по российской инфраструктуре.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Кривоноса, никакого запрета на применение этого оружия по территории РФ Запад Украине не ставил.

«Я бы не хотел, чтобы людей начали снова дурить и рассказывать, что мы не имеем права наносить удары по территории Российской Федерации, используя эти ракеты. Я, общаясь с нашими западными партнерами, ни разу об этом не слышал от них. Потому что, когда тебе дают оружие, нельзя сказать: «Бейся этим оружием в полсилы». Ну это же смешно», – сказал генерал.

«Поэтому непосредственно для нас надо понять, что теперь задача – защитить эти самолеты и обеспечить надежное ПВО, чтобы наши аэродромы были защищены. А в каком количестве их дадут – это непосредственно тактика применения этих самолетов и выбор целей.

Слава богу, в Российской Федерации целей, по которым мы должны наносить удары, более чем достаточно. И заводов, которые мы не сожгли, нефтебаз, которые мы еще не сожгли и электростанций, которые мы еще не уничтожили, более, чем достаточно. Поэтому непочатый край работы. Пусть дают – мы разберемся что и где, как жечь», – заявил Кривонос.