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Несмотря на полтора года боевых действий и победные заявления ряда спикеров, российской армии всё равно не хватает многих видов современного вооружения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть свои большие проблемы. Пока не хватает даже армии, не хватает 300-400 тысяч человек для ведения наступления. С контрбатарейной борьбой у нас проблемы, «Зоопарк-1М» в считанных экземплярах на фронте, а должен быть понатыкан везде. Не используем всё, что можем, даже без выхода за пределы Женевской конвенции. Хотя бы бетонобойные бомбы… используем крайне мало», – сказал Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что в российской армии до сих пор наблюдается дефицит беспилотников.

«Дронов – мне с линии фронта говорят, что на четыре украинских приходится один наш дрон. Давайте, не будем врать. У нас в тылу проблемы с формированием частей. У нас батальон «Колыма» был лишён снабжения, и им затыкают дыры – это не единственный пример, мы видим прямо с фронта», – резюмировал он.