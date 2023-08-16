«Давайте, не будем врать» – эксперт рассказал, чего не хватает в ВС РФ

Владимир Гладков .  
16.08.2023 18:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на полтора года боевых действий и победные заявления ряда спикеров, российской армии всё равно не хватает многих видов современного вооружения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на полтора года боевых действий и победные заявления ряда спикеров, российской армии всё...

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«У нас есть свои большие проблемы. Пока не хватает даже армии, не хватает 300-400 тысяч человек для ведения наступления. С контрбатарейной борьбой у нас проблемы, «Зоопарк-1М» в считанных экземплярах на фронте, а должен быть понатыкан везде.

Не используем всё, что можем, даже без выхода за пределы Женевской конвенции. Хотя бы бетонобойные бомбы… используем крайне мало», – сказал Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что в российской армии до сих пор наблюдается дефицит беспилотников.

«Дронов – мне с линии фронта говорят, что на четыре украинских приходится один наш дрон. Давайте, не будем врать.

У нас в тылу проблемы с формированием частей. У нас батальон «Колыма» был лишён снабжения, и им затыкают дыры – это не единственный пример, мы видим прямо с фронта», – резюмировал он.

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