«Давайте не будем врать». Украина с треском проваливает вакцинацию

25.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если в развитых странах количество привившихся от ковида исчисляется миллионами, то на Украине эта цифра лишь перевалила за сотню тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что происходит с вакцинированием? Ничего, 137 тысяч вакцинированных по состоянию на вчера. 6,3 миллиона вакцинированных в РФ, из них 4,3 уже провакцинировались два раза.

Фактически Украина не вакцинируется! И не нужно говорить, что народ в чём-то виноват, что он что-то не хочет. Народу нечего предложить, народ бы с удовольствием вакцинировался, была бы для этого возможность. Давайте не будем врать – сегодня на Украине нет возможности вакцинироваться за деньги», – сказал Шуфрич.

В свою очередь директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что поскольку Европа не станет снабжать Украину своей вакциной, в эту страну поставят «Спутник V».

«Именно «Спутник» пойдёт на Украину, потому что по политическим причинам европейские страны, которые могли бы эту вакцину дать, начнут увиливать и говорить, что не надо. Кому будут давать? Тому, кто не сможет отказаться! Поэтому если на Украину прилетит «Спутник», он уже будет запрещён. Если Украина отказывается, ей говорят: «Вы извините, мы вам предлагали», – заключил Егорченков.