Подпишись на рассылку
25.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

«Давайте не будем врать». Украина с треском проваливает вакцинацию

Новости Украины

Если в развитых странах количество привившихся от ковида исчисляется миллионами, то на Украине эта цифра лишь перевалила за сотню тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Что происходит с вакцинированием? Ничего, 137 тысяч вакцинированных по состоянию на вчера. 6,3 миллиона вакцинированных в РФ, из них 4,3 уже провакцинировались два раза.

Фактически Украина не вакцинируется! И не нужно говорить, что народ в чём-то виноват, что он что-то не хочет. Народу нечего предложить, народ бы с удовольствием вакцинировался, была бы для этого возможность. Давайте не будем врать – сегодня на Украине нет возможности вакцинироваться за деньги», – сказал Шуфрич.

В свою очередь директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что поскольку Европа не станет снабжать Украину своей вакциной, в эту страну поставят «Спутник V».

«Именно «Спутник» пойдёт на Украину, потому что по политическим причинам европейские страны, которые могли бы эту вакцину дать, начнут увиливать и говорить, что не надо. Кому будут давать? Тому, кто не сможет отказаться! Поэтому если на Украину прилетит «Спутник», он уже будет запрещён. Если Украина отказывается, ей говорят: «Вы извините, мы вам предлагали», – заключил Егорченков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть