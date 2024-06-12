Давайте обсуждать «Таурусы»! – украинские депутаты вмешивались в ход заседания в Бундестаге

Депутаты Верховной рады Украины отчаянно клянчили ракеты «Таурус» у коллег из Бундестага.

Это происходило на заседании комитета по ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, важно, чтобы ракеты «Таурус» доставили в Украину. Очень важно, чтобы такое решение было принято. Я не специалист по внутренней политике Германии, но этот вопрос до сих пор не решен. Возможно, сейчас ситуация изменилась, потому что теперь есть разрешение на использование западного оружия на территории России, которая атакует нас без какой-нибудь провокации с нашей стороны. Было бы хорошо, если бы еще раз подумали о поставке «Таурус». Это было бы полезно для нас», – сказала Анастасия Радина.

«Таурус» служит миру и защищает как солдат, так и гражданское население. «Таурус» ослабит Путина, если вы примете это решение», – поддержала ее Мария Ионова.

Депутаты Бундестага уверяли, что они в принципе за. Отто Хеннинг заявил, что ХДС/ХСС поддерживает поставку «Таурус».

«Все, что мы можем делать как ФРГ мы делаем. Большинство, частью которого мы являемся, хотели бы поставлять «Таурус» уже сейчас. Я думаю, что решение о том, что они могут атаковать линии снабжения на российской территории, это еще один шаг к возможной поддержке. Но демократия – это всегда на самый простой способ принимать решения, но это лучшая система управления страной, и поэтому некоторые решения требуют времени.

Я уверен, что мы примем необходимые решения, а также предоставим финансовые ресурсы для защиты и поддержки Украины», – сказал либерал Томас Хакер.