«Давайте спросим себя по-взрослому»: в Киеве приходят к выводу о невозможности воевать с РФ без финансов США

Вашингтон собирается прекратить финансирование Украины, что приведёт к остановке поставок вооружения, и сделает бандеровцев небоеспособными.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявила исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень непростая, и, к сожалению, она продолжает ухудшаться. Три недели назад мы были в США, и уже были очень негативные настроения среди республиканцев. Президент Байден предлагал продолжать финансировать Украину, и республиканцы хотят пояснения, куда и насколько эффективно эти средства будут использованы.

Также продолжатся дебаты о необходимости продолжать гуманитарную и прямую бюджетную помощь для Украины. Существуют нарративы о том, что давайте США будет предоставлять военную помощь, а прямую финансовую обеспечит Европа.

Это очень опасно, потому что к прямой бюджетной помощь от США привязана возможность получить и транши от МВФ, и от ЕС», – сказала Каленюк.