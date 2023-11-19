«Давайте спросим себя по-взрослому»: в Киеве приходят к выводу о невозможности воевать с РФ без финансов США
Вашингтон собирается прекратить финансирование Украины, что приведёт к остановке поставок вооружения, и сделает бандеровцев небоеспособными.
Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявила исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация очень непростая, и, к сожалению, она продолжает ухудшаться. Три недели назад мы были в США, и уже были очень негативные настроения среди республиканцев. Президент Байден предлагал продолжать финансировать Украину, и республиканцы хотят пояснения, куда и насколько эффективно эти средства будут использованы.
Также продолжатся дебаты о необходимости продолжать гуманитарную и прямую бюджетную помощь для Украины. Существуют нарративы о том, что давайте США будет предоставлять военную помощь, а прямую финансовую обеспечит Европа.
Это очень опасно, потому что к прямой бюджетной помощь от США привязана возможность получить и транши от МВФ, и от ЕС», – сказала Каленюк.
Она подчеркнула, что с сентября Украина не получает прямой помощи от США, и некоторые программы по закупке оружия заморозились.
«Через недели или месяцы наши военные почувствуют эту ситуацию на фронте.
Нам нужно по-взрослому понять, что в Штатах проблемы для Украины, и проблемы серьёзные. Что реально может быть наихудший вариант, если Конгресс вообще не проголосует за поддержку Украины.
И нам, как взрослым людям, надо поставить вопрос себе – готовы ли мы дальше воевать и политически выживать без поддержки Америки?», – добавила чиновница.
Спасибо!
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