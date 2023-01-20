«Дайте сюда боеприпасы»: в ВСУ плачут о снарядном голоде

Все 11 месяцев украинская армия уступает российской по количеству артиллерии и боеприпасов к ней.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский военный Роберт Бровди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он отметил, что на фронтах еще нет большого количества мобилизованных российских солдат, но украинская армия уже нуждается в артсистемах и боеприпасах.

«Что касается набранной мобилизованной армии этих «чмобиков». Никто не может сказать, сколько их собрано. Одна история, когда их завышают, показывая статистику, а другая, если их занижают. Потому что даже в России вряд ли кто-то может посчитать. И они уже несколько месяцев чем-то занимаются, где-то тренируются, переезжают и так далее. Они попрут на участках, и мы будем иметь дополнительную работу с этим всем… Нужно политикам качать партнеров – пусть беспрерывно подвозят патроны. Намерений много, определенный темп есть, кто-то отгружает, из Скандинавии САУшки нам дают снова, кто-то еще – давайте их сюда быстрее, нам нужна куча высокоточного и дальнобойного оружия и к нему нужны боеприпасы. Причем, второго – больше, чем первого», – сказал военный.

«Независимо от анализа многих каких-то организаций о том, что заканчиваются БК у российской армии, в этой войне все 11 месяцев я не могу назвать ни одного дня, когда вражеская армия не доминировала отработкой БК по нашим позициям, городам, населенным пунктам и так далее. Я не знаю, где они их берут и так далее. Если когда-то была концентрация 10 к 1, то пусть сейчас 2 к 1, 3 к 1, но она все равно доминирует. Они не точные, у них старые совковые 152-е, но это очень опасное оружие. Это хороший бетонированный дом с подвалом двумя-тремя меткими выстрелами разбирает, независимо от толщины бетона, на ноль. Если там даже в самом низу кто-то прятался, он приговорен. Это страшное оружие, но немного криво стреляет», – заявил Бровди.