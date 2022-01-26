«Давайте уже объявим войну и в плен сдадимся», – на заседании Верховной рады озвучили выход

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вся Украина находится в состоянии психоза на фоне сообщений о «подготовке российского вторжения», а в это же время депутаты Верховной рады на заседании рассматривают второстепенные вопросы.

На такое положение дел обратил внимание депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас нет ничего более важного, чем рассматривать вопрос совершенствования приобретения электронных билетов? Сегодня – что, есть проблема с приобретением электронных билетов? Или вы хотите ускорить эту процедуру, чтобы быстрее свалить с Украины? Я не понимаю вас. Вся страна живёт размышлениями, есть жизнь на Марсе или нет? Науке это неизвестно. Будет война или не будет, нападут или не нападут. Одни говорят, что уже и посольство Германии начинает эвакуацию членов семей дипломатов. МИД Украины говорит: всё хорошо, прекрасная маркиза, но там где-то конь издох. Общество ждёт от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине. Правда, у нас одни говорят, что всё хорошо, другие говорят, что завтра на нас нападут. Люди уже шутят, что «давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы быстрей этот кошмар закончился», – пересказал депутат настроения избирателей.