«Давайте уже объявим войну и в плен сдадимся», – на заседании Верховной рады озвучили выход

26.01.2022  15:25 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Вся Украина находится в состоянии психоза на фоне сообщений о «подготовке российского вторжения», а в это же время депутаты Верховной рады на заседании рассматривают второстепенные вопросы.

На такое положение дел обратил внимание депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся Украина находится в состоянии психоза на фоне сообщений о «подготовке российского вторжения», а...

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«У нас нет ничего более важного, чем рассматривать вопрос совершенствования приобретения электронных билетов? Сегодня – что, есть проблема с приобретением электронных билетов? Или вы хотите ускорить эту процедуру, чтобы быстрее свалить с Украины? Я не понимаю вас.

Вся страна живёт размышлениями, есть жизнь на Марсе или нет? Науке это неизвестно. Будет война или не будет, нападут или не нападут. Одни говорят, что уже и посольство Германии начинает эвакуацию членов семей дипломатов. МИД Украины говорит: всё хорошо, прекрасная маркиза, но там где-то конь издох.

Общество ждёт от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине. Правда, у нас одни говорят, что всё хорошо, другие говорят, что завтра на нас нападут.

Люди уже шутят, что «давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы быстрей этот кошмар закончился», – пересказал депутат настроения избирателей.

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