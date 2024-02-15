Даванков уже развернул «охоту на ведьм»: первая жертва Мизулина

Елена Острякова.  
15.02.2024 21:54
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков пригласил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину к бубличной дискуссии. При этом он обратился к студентам с подстрекательскими намеками, не оставляющими сомнений, за кого надо «болеть».

На Мизулину он набросился сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков пригласил главу Лиги безопасного интернета...

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«На этой неделе она будет в Самаре. Как раз в аккурат в субботу я там тоже буду. Если мы там где-то увидимся, я бы хотел донести эту позицию ей лично. Я уже несколько раз ей предлагал обсудить вопросы того, как жить нашей молодежи – с ней лично и желательно публично», – сказал Даванков.

Он назвал Мизулину «серийной доносчицей», деятельность которой вредит России и призвал студентов не позволять общественности обращаться к ним на ты. Кандидат похвастался, что взял к себе в команду студента, который публично поспорил с Мизулиной.

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