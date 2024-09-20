«Давим, прём вперёд дерзко»: Десантники и морпехи хитростью выбивают ВСУ

Генштабу ВСУ поперёк горла тот кураж, который поймали российские спецподразделения при освободительных атаках в Курской области.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас видим, что противник пытается остановить наши наступательные действия в Курской области. Мы давим, давим, прём вперёд дерзко.

Смотришь на этих ребят, на их рассказы. Когда командир десантно-штурмовой роты говорит: «Я своим ребятам сказал – это настоящая десантная операция, мы выбрасываемся с брони в тыл врага и там начинаем свои боевые действия». И они мчат, прорывают первую линию обороны, залетают в это село Снагость, занимают круговую оборону. Причём таким образом, чтобы один FPV и один снаряд не могли убить два или три солдата, они вот так распределяются.

Держат оборону, подход основных сил, разрубают город и зачищают его. Таким вот образом берут.

Или морпехи, которые врываются в населённый пункт на трофейной бронемашине украинского производства «Казак». Украинцы просто в растерянности, что это «Казак» едет, а за ним багги с штурмовыми группами – то ли свои, то ли русские, ничего не понятно. В итоге морпехи тоже захватывают населённый пункт, проявляя эту смекалку.

Конечно, сбить этот кураж боевой Генштабу Украины очень хотелось бы», – рассказал Коц.