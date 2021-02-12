«Давить гниду московскую!» – тягнибоковцы осадили неугодный суд в Киеве

12.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские националисты из партий «Свобода» и «Нацкорпус» провели сегодня возле Окружного суда Киева акцию в знак протеста против отмены решения о переименовании Московского проспекта в столице в проспект гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Пикетчики развернули плакат с надписью «Какой на#уй Московский?», они также принесли на акцию «доску почета» с фотографиями судей.

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Радикалы требовали от президента Владимира Зеленского принятия закона о разгоне Окружного административного суда Киева, который, по их мнению, выносит решения в пользу России.

«Этот так называемый суд – на самом деле отвратительная украинофобская коррупционная помойка. Этот так называемый суд не просто принимает украинофобные решения, причем делает это не в первый раз. Судья Марулина, которая приняла это решение, принимала по иску Портнова решение о запрете празднования украинских праздников и украинских героев в Киеве (речь идёт о списке лиц, причастных к уничтожению еврейского населения в годы фашистской оккупации УССР, – ред.).

Мы знаем большое число коррупционных скандалов, связанных с этим судом. Это – не суд, это помойка. Мы обращаемся к Зеленскому, это его прямые полномочия, это его прямая обязанность как гаранта Конституции. У него есть полномочия подать в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации этого так называемого суда. И у него есть монобольшинство чтобы это решение проголосовать. Этот суд должен быть ликвидирован», – сказал «свободовец» Андрей Ильенко.

Он уверен, что Московский проспект депутаты Киевсовета опять переименуют в проспект Бандеры.

«Это – никчемное решение. Это провокация рыговского суда. Эта кодла, которая сидит тут, «пятая колонна» оккупантов должна получить от Зеленского какую-то реакцию. Закрыли каналы Медчедчука – это хорошо, но надо идти дальше. Надо давить эту гниду московскую. Она сегодня делает все, чтобы в Украине уничтожить украинцев», – сказал Ильенко.

С такими же требованиями выступили другие активисты. Собравшиеся скандировали «Слава нации! Смерть врагам!», «Украина превыше всего!» и т.п.