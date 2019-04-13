Давить, как Сербию: закарпатский порохобот предостерёг от мирных переговоров с Востоком

13.04.2019, Ужгород, Владимир Гладков

Прекращение огня в Донбассе и мир с Россией – это украинская «капитуляция», которая развяжет руки агрессивным донецким республикам и окончательно погубит Незалежную.

Об этом в эфире телеканала «UA: Закарпатье» заявил сторонник Порошенко, ужгородский военный эксперт Павел Гомонай, отвечая на вопрос журналистки о том, повлияет ли на Украину смена верховного главнокомандующего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно может повлиять. Я не буду говорить, выбирайте того, либо этого. Я хочу сказать, нужно понимать, что капитуляция сейчас – это быть побеждённым навсегда. Есть некоторые вещи, которые невозможно откатить назад. Можно сказать: «А давайте попробуем вот так вот, давайте так сделаем». То есть, если согласиться, пойти сейчас на переговоры, прекратить стрелять – да, ребята вернутся домой. Но следующим шагом, те, с кем они воевали, переоденутся в милиционеров наших и сколько тогда погибнет людей, мы уже не знаем», – паникует аналитик.

На вопрос о прогнозах касательно конфликта в Донбассе эксперт без обиняков ответил, что пока всё зависит только от России, но рано или поздно мировое сообщество сможет «прогнуть» её санкциями, как это было сделано с Сербией, а довершит полный разгром украинская армия.

«Конфликт на Донбассе будет длиться столько, сколько Россия будет надеяться вернуть всё назад – то есть, конфликт начала Россия, и только она может его завершить. Только Россия и только под давлением санкций. Россия в последнее время много ошибается: они очень разозлили Британию, когда отравили Скрипаля, британского гражданина, они рассорились с целым миром, их выгнали из Большой Восьмёрки, из ПАСЕ, обложили санкциями, Россия натворила беду в Сирии, разбомбила практически всю – рано или поздно, и Путин не вечный как человек, рано или поздно они под давлением этих санкций должны прогнуться. Хорватия шла к этому 4 года. Мы идём больше, но Россия немного больше, чем Сербия. И рано или поздно мы дойдём, и мы обязательно победим», – напрогнозировал Гомонай.