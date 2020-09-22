«Давить на Путина!»: Украине не нужны кремлёвское перемирие и обмен пленными – Чийгоз

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Перечёркивать «красные линии» выполнением неприемлемых для Киева пунктов Минских соглашений – преступно, даже ради таких результатов переговоров, как режим тишины или обмен пленными.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил замглавы запрещённого в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности», экстремист Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня власть пытается перечеркнуть все красные линии обменом, и всё. Это не работает. Потому что Путин будет играть мощно и коварно. Пытаться, таким образом, постоянно уступать ради тишины, ради обмена – нельзя этого делать.

Невозможно проводить выборы не только до того, пока не станет наша граница украинской, но и ещё нужно несколько лет, пока мы там не достигнем украинских позиций», – заявил Чийгоз.

«Минские договорённости каждый читает по-разному. Путин их читает так, а мы не должны их читать устами, мозгами и глазами Путина. Тут всё понятно. Но Кравчук снова говорит: Минские соглашения мы будем выполнять… Надо выполнять. Но не за счёт интересов украинского народа!

Каким образом? Давить на Путина! Как? Мы последние пять лет показывали, как давить. Как усиливать армию, как усиливать общество, как привлекать к этому давлению наших международных партнёров. Вот так надо было делать и дальше», – объяснил меджлисовец.