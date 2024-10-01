Давиться чаем не надо – Индия покупает российскую нефть за «квази доллар»

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Утверждения о том, что Индия не может предложить адекватное количество товаров, чтобы рассчитаться за российскую нефть, являются мифом.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это на самом деле миф, что индийские компании платят нашим нефтяникам в рупиях, поэтому у них скопились мешки рупий, с которыми они не знают, что делать. Денег нет и так далее. А как тогда нефтяники заплатили 7,5 трлн сырьевых сборов, если Индия – второй после Китая покупатель нашей нефти. Более 90% нефти продается в эти две страны. Если вы продаете за рупии, то как же вы налоги платите?», – пошутил Симонов.

Он пояснил, что сделки с Индией заключаются в основном через Арабские Эмираты, чьи фирмы выполняют роль прокладок.

«Понятно, что давно реализованы схемы, и рассчитываются они не только в рупиях. Часто сделки заключаются в различных валютах, включая валюту Арабских эмиратов, которая выполняет функцию прокси доллара, потому что дирхамы привязаны к курсу доллара и колеблются вместе с ним. Это квази доллар», – отметил Симонов.