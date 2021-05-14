«Давление нарастает»: на историческую конференцию в Севастополь едут самые мужественные учёные Запада

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Четверо западных ученых-политологов примут участие в международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики», несмотря на давление, которое за минувшие семь лет с момента воссоединения Крыма с Россией только усилилось.

Об этом журналистам заявил руководитель «Крымского фонда истории, культуры и развития «Севастополь», организующего конференцию, Михаил Юрлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, проблемы были. Нагнетание международной напряженности, санкционный режим, к сожалению, вынудил нескольких достаточно известных политологов, ученых, которых мы хотели бы увидеть, под вежливыми предлогами отказаться от участия в этой конференции. Несколько приглашенных нами людей даже не ответили, хотя раньше даже в условиях санкций они приезжали. Это говорит о нарастании напряженности, которая ощущается всеми», – сказал Юрлов.

В конференции примут участие ученые из Италии, Бельгии и Швейцарии. Их шведский коллега примет участие в режиме онлайн. Решается вопрос с приездом руководителей муниципалитетов тех итальянских провинций, которые формально поддержали крымский референдум 2014 года.

Научное мероприятие в Севастополе будет посвящено 150-летию Лондонской конференции, на которой российской дипломатии удалось добиться возвращения суверенного права Российской империи располагать военным флотом, крепостями и арсеналами на Черном море. Этого права Россия лишилась по итогам Крымской войны 1854-55 годов.

«Этот юбилей мы обязаны здесь в Крыму отметить политической акцией, которая будет направлена на прорыв санкционной блокады Севастополя. Дискуссии на секциях будут посвящены тем предложениям, которые в рамках народной дипломатии может выдвинуть Севастополь для преодоления санкционных барьеров. Также будет сформулирован какой-то ответ на нарастание военной напряженности, которая характеризует сегодняшний момент», – заявил Юрлов.

По итогам конференции будет подписано обращение СМИ, которое МИД РФ распространит по дипломатическим каналам.

«Мы далеки от мысли, что одной конференцией мы решим все вопросы, но молчать и ждать, пока большие дяди наверху что-то решат за нас – будет неправильно. Мы выдвинем ряд конкретных предложений. Это достаточно емкие и серьезные предложения, которые будут конкретизировать, как в условиях санкций можно находить общий язык с зарубежными странами. С народами этих стран, а не с реакционными правительствами», – резюмировал севастопольский историк.

Конференция проводится с использованием гранта президента РФ и гранта Фонда публичной дипломатии им. А.Горчакова. Мероприятие поддержано МИД РФ и правительством Севастополя.