Давление Запада на Сербию достигло пиковой точки

10.09.2022  16:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, Сербия, США


Давление Запада на Сербию по вопросу признания самопровозглашенного Косово достигло пиковой точки.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Вокруг них сжимают кольцо и усиливают давление. Удастся ли им продержаться хотя бы ближайшие два месяца до того, как начнется новый избирательный цикл в США, с началом которого давление на сербов наверняка уменьшится?

Сегодня они находятся в пиковой точке. Сегодня не так важно, введут ли они санкции против нас или нет, сколько смогут ли они продержаться по вопросу Косово и Метохии, и избежать дальнейшей эскалации напряжения внутри региона», – сказала Энтина.

Что касается антироссийских санкций, Сербия, по ее мнению, никогда на них не согласится по эмоциональным мотивам.

«Ответ на этот вопрос лежит в плоскости эмоций. Это очень глубокая (так же, как и у нас) обида на ту несправедливость и унижение, которому подвергся сербский народ в 90-е и 2000-е годы. Мы на примере сербского народа увидели ту самую культуру отмены, которая сейчас стала модной.

Если бы  позиция Запада по вопросу ответственности за гражданские войны на Балканах была более взвешенной, то и реакция сербов на современные события была менее эмоциональной. Но они помнят, что с ними обошлись несправедливо, и, несмотря на все компромиссы руководства Белграда, оно ни разу не было услышано, чтобы вопросы были решены справедливо, а не путем откровенного и циничного давления.

Сербы в наших сегодняшних отношениях с Европой видят то же самое. В этом отношении мы очень похожи», – сказала Энтина.

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