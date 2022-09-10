Давление Запада на Сербию достигло пиковой точки

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Давление Запада на Сербию по вопросу признания самопровозглашенного Косово достигло пиковой точки.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг них сжимают кольцо и усиливают давление. Удастся ли им продержаться хотя бы ближайшие два месяца до того, как начнется новый избирательный цикл в США, с началом которого давление на сербов наверняка уменьшится? Сегодня они находятся в пиковой точке. Сегодня не так важно, введут ли они санкции против нас или нет, сколько смогут ли они продержаться по вопросу Косово и Метохии, и избежать дальнейшей эскалации напряжения внутри региона», – сказала Энтина.

Что касается антироссийских санкций, Сербия, по ее мнению, никогда на них не согласится по эмоциональным мотивам.

«Ответ на этот вопрос лежит в плоскости эмоций. Это очень глубокая (так же, как и у нас) обида на ту несправедливость и унижение, которому подвергся сербский народ в 90-е и 2000-е годы. Мы на примере сербского народа увидели ту самую культуру отмены, которая сейчас стала модной. Если бы позиция Запада по вопросу ответственности за гражданские войны на Балканах была более взвешенной, то и реакция сербов на современные события была менее эмоциональной. Но они помнят, что с ними обошлись несправедливо, и, несмотря на все компромиссы руководства Белграда, оно ни разу не было услышано, чтобы вопросы были решены справедливо, а не путем откровенного и циничного давления. Сербы в наших сегодняшних отношениях с Европой видят то же самое. В этом отношении мы очень похожи», – сказала Энтина.