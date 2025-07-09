«Давлением на Россию проблема не решается» – швейцарский полковник советует Трампу взглянуть на карту боёв

Максим Столяров.  
09.07.2025 19:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Когда Дональд Трамп раздавал свои обещания быстро решить конфликт на Украине, ему даже в голову не приходило, что, учитывая доминирование русских на поле боя, придётся учитывать и их позицию.

Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда Дональд Трамп раздавал свои обещания быстро решить конфликт на Украине, ему даже в...

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«С самого начала своей инициативы по решению проблемы Украины Трамп не понимал или не хотел понимать, что русские побеждают на поле боя. Это означает, во-первых, что их слова должны быть как-то учтены. А Трамп никогда этого не делал.

По сути, придерживаясь плана Кита Келлога, мы фактически отрицаем существование российской позиции. И эта позиция не менялась с 14 июня прошлого года. Мы точно знаем, чего требуют русские для начала переговорного процесса… Это основа, это очень важно. И это первый шаг начала переговоров», – сказал Бод.

«Если США и Трамп этого не примут, то ничего не получится. Потому что происходящее на поле боя решают русские. Они решают и точка. Поэтому первое, что должна учитывать любая посредническая инициатива – это то, что говорят русские. Что, может, очень неудобно для украинцев, европейцев и американцев. Но факт в том, что на сегодняшний день ситуация такова. Проблему нельзя решить силой», – добавил эксперт.

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