Когда Дональд Трамп раздавал свои обещания быстро решить конфликт на Украине, ему даже в голову не приходило, что, учитывая доминирование русских на поле боя, придётся учитывать и их позицию.

Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала своей инициативы по решению проблемы Украины Трамп не понимал или не хотел понимать, что русские побеждают на поле боя. Это означает, во-первых, что их слова должны быть как-то учтены. А Трамп никогда этого не делал. По сути, придерживаясь плана Кита Келлога, мы фактически отрицаем существование российской позиции. И эта позиция не менялась с 14 июня прошлого года. Мы точно знаем, чего требуют русские для начала переговорного процесса… Это основа, это очень важно. И это первый шаг начала переговоров», – сказал Бод.