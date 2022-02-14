«Давно мозгов нет»: Лукашенко охарактеризовал Литву и Украину

Новости Украины

Украина отказалась от импорта калийных удобрений из Белоруссии, попросив заменить их американской продукцией.

Об этом сегодня в Минске на встрече с бывшим спикером Верховной рады Украины Александром Морозом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается. Уму не поддается. Сейчас начали душить нашу калийную компании. Украинцы обращаются к американцам: помогите нам заместить белорусский экспорт. Американцы дают ответ: нет, мы не можем, у нас нет калийных удобрений. Они ж сами в Канаде закупают. Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров доплывут суда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян. На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?» – недоумевает президент.

Он напомнил, как в аварийной ситуации Белоруссия поставляла на Украину электроэнергию и пригрозил закрыть небо над южной соседкой.

«Когда они ко мне обращаются, кризисная была ситуация несколько недель назад. Электричества не хватает, рухнет вся энергосистема. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии сверх того, что могли поставить. Почему так происходит? Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов. Ну облетим мы. А если мы с Россией договоримся, и Россия закроет вылет самолетов с Украины и поставит точки входа в Россию через Беларусь? Вот безмозглость. Ну ладно литовцы – у них давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает?», – сказал Лукашенко.

Ранее Литва присоединилась к американским санкциям и прекратили перевалку белорусских грузов через свои порты. В результате порт Клайпеды потерял треть грузооборота, а литовские железные дороги – 10% перевозок.