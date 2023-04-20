Давно пора – Евстафьев рассказал, кто определит проект России будущего

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Чтобы замахнуться на более глобальные проекты, чем противостояние с Западом, россиянам необходимо определиться, какое государство они строят, и что могут предложить миру.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы сейчас можем предложить [миру]? Как будет выглядеть прекрасная Россия будущего… новый Советский Союз, чего так боятся наши противники, или что-то другое? Это будет некий идеологический конструкт, или экономический, на правах младшего партнёра с Китаем, или вдруг сами догоним? Как выглядит будущее в нашем понимании?», – поинтересовались в студии.

«На этот вопрос должен отвечать философ или поэт. Кстати, поэт наверняка лучше на этот вопрос ответит. Я думаю, программа-минимум была озвучена в декабре 2021 года, когда мы потребовали к возвращению 1997 года. Это – чтобы американцы оставили Евразию в покое и ушли оттуда. Это программа-минимум. А для этого все средства хороши», – пояснил Евстафьев.

Он подчеркнул, что для решения более глобальных задач россиянам необходимо определиться со своей идентичностью.

«Программа-максимум реализуется только тогда, когда решится, кто мы. Невозможно предлагать миру какую-то конструктивную программу, когда мы боимся произнести – а что мы в России строим? И решить, что мы в России строим – это одна из главных стратегических задач, которые решаются в рамках СВО. Я не знаю, что мы строим, но эта задача решается сейчас на фронте. Потому что строить новую Россию будут не яйцеголовые и не всякие люди вроде меня, профессора и доценты, а люди, которые придут с фронта. Что решат, то и построят», – подытожил политолог.