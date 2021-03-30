«Давно пора»: ЛНР приветствует переговоры по Донбассу без участия Зеленского

«Давно пора»: ЛНР приветствует переговоры по Донбассу без участия ЗеленскогоНовости Украины
Появившиеся в прессе сообщения о возможности переговоров России, Франции и Германии по Донбассу без участия Украины вселяют оптимизм.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске по Донбассу Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это было бы гораздо интенсивнее и более эффективно… Почти семь лет украинская сторона является основным якорем и тормозом для достижения любых договорённостей», – сказал Мирошник.
«То есть, втроём они могли бы разработать иные подходы. Главное – создание условий для урегулирования на Донбассе, чтобы это не превратилось в кровопролитие. Поэтому Россия должна сосредоточить усилия на Нормандском формате (без Украины – ред.) и дать возможность республикам вести диалог с Украиной в Контактной группе», – рассказал дипломат.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами Франции Эмануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель, на которой обсудят, в том числе, и вопросы конфликта на Донбассе.
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