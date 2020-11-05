«Давно пора» – Россотрудничество на пороге радикальных перемен

05.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия пересмотрит свою политику в отношении работы с соотечественниками, живущими за границей. Теперь больше внимания будет уделяться не странам «дальней дуги» – США, Великобритании или Германии, а постсоветскому пространству.

Об этом в своем блоге заявил назначенный недавно главой Россотрудничества Евгений Примаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Примакова, раньше наибольшие бюджеты выделялись именно на работу в странах Запада, при этом, постсоветское пространство было практически забыто.

«Приоритетом в назначениях в те же Русские дома/РЦНК всегда были «страны развитого капитализма» – самые большие бюджеты, самые большие ожидания, больше всего внимания и желания уехать поработать в РЦНК в Вашингтон, Лондон, Париж или Берлин.

С посольствами, кстати, традиционно то же самое: самая «высокая» миссия подразумевалась именно там. «Россотрудничество» будет сворачивать и наши невеликие бюджеты, и кадры из этих стран, и переводить максимум возможного в страны бывшего СССР.

Самая важная и почетная работа – не в Вашингтоне или Лондоне, не говоря уже о Мадриде или Люксембурге – а в Киеве, Ереване, Минске, Баку, Бишкеке, Ташкенте, Кишенёве, Нур-Султане, Душанбе, Ашхабаде. Самые профессиональные специалисты, «гуманитарные послы» назначаются теперь туда», – заявил Примаков.

При этом, политик подчеркнул, что работать в ряде стран бывшего СССР – например, в Прибалтике или Грузии физически невозможно, потому что для этого нужны нормальные отношения между правительствами: «Россотрудничество» – правительственное агентство, орган исполнительной власти, и открывает свои представительства только по межправительственному соглашению.

Представьте себе, мы не можем открыть наш «Русский дом»/РЦНК/РДК/, что там ещё, без того, чтобы условные Литва, Латвия, Эстония, Грузия или любая другая страна с Россией официально об этом договорилась. Работа эта будет строиться с территории соседних стран и из Москвы».

По мнению политолога Богдана Безпалько, решение акцентировать внимание на странах бывшего СССР правильное и назревало давно – за последние годы русский язык там понес значительные потери, а политика выстраивалась неверно или не выстраивалась вовсе.

«Общий смысл в том, что нам нужно больше уделять внимания странам постсоветского пространства, «ближней дуге». И от того, что «Россотрудничество» в рамках своих скромных возможностей, уменьшит присутствие где-нибудь в Монако или каком-нибудь другом небольшом европейском государстве типа Люксембурга, Россия не потеряет.

Но от того, что она увеличит свое присутствие на постсоветском пространстве, она выиграет очень многое. Безусловно, я с этим согласен и приветствую любые меры по реализации подобной концепции.

У нас сложилась достаточно хорошая и дипломатическая, и внешнеполитическая традиция в отношении стран «дальней дуги» еще за период Советского Союза, мы научились с ними работать, научились проводить там культурную и прочую политику реализации своего наследия.

А в странах постсоветского пространства мы еще работать не умеем. Мы по наивности в 90-е считали, что в принципе, там и работать не нужно, мы и так части бывшего целого, сумеем договориться, и культура у нас общая зачастую, и язык, и прочее.

За последние годы ареал русского языка уменьшился на 70 миллионов человек, мы видим, что на латиницу перешли Молдова, Узбекистан, переходит Казахстан и что Россия проигрывает постсоветское пространство. А если она его проиграет в ментальном, человеческом плане, тогда и во всех остальных аспектах государственной и внешнеполитической деятельности мы будем заперты этим постсоветским пространством как в капсуле.

Поэтому, безусловно, нам нужно наращивать усилия именно в области постсоветского пространства, стран бывшего СССР, нам нужно научиться с ними работать», – заявил Безпалько.

Данные изменения прокомментировал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Сам факт назначения Евгения Примакова главой Россотрудничества нужно рассматривать как безусловный прорыв в плане перспективы появления нормальной, полноценной, настоящей мягкой силы России, какой она должна быть вообще в оригинале, а не того убожества, которым она представляется при руководстве этим ведомством всех предыдущих руководителей от Косачёва до Митрофановой включительно.

Когда Россотрудничество было отстойником для неудавшихся дипломатов, отстойником для пенсионеров, отстойником для «накосячивших» дипломатов и просто тех, кто не смог закрепиться на каких-то жирных, хороших должностях.

Следствием того, что Россотрудничество было таким отстойником, – оно фактически проводило идиотские, никому не нужные конкурсы поэзии Пушкина где-то в Африке, конкурсы татарского танца в Кишинёве или конкурсы балалаечников в Белграде. Это было всё совершенно лишнее, избыточное, это фактически показывало Россию, действительно, страной каких-то придурочных балалаечников, которые ничего, кроме примитивного народного творчества, воспроизвести неспособны», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».

При этом он подчеркнул, что Россотрудничество давно пора даже не чистить, а «очень жёстко разгонять».

«Я думаю, большую половину всех сотрудников Россотрудничества предстоит люстрировать и набрать новых молодых ребят, у кого нет того опыта ничего не делания и написания отчётов, как было принято до того в Россотрудничестве, а у которых есть горящие глаза. Юноши бледные со взорами горящими должны работать в Россотрудничестве в разных странах, работать за идею, быть креативными, а не бояться творчества.

Тогда, действительно, русская мягкая сила может появиться, и, конечно, направление ближнего круга стран, постсоветского пространства для Россотрудничества является самым главным. Можно просто закрывать или переводить на самообеспечение офисы Россотрудничества где-нибудь в Латинской Америке или в Африке – всё равно они никому не нужны, и это совершенно пустая трата времени и сил», – уверен политолог.

«В то же время надо вкладываться, в первую очередь, в страны ещё не до конца, не совсем потерянного Русского мира. Но направлять туда сейчас придётся титанические усилия, потому что многие годы простоя дают о себе знать, и то, что можно было сделать ещё 10-15 лет назад сравнительно просто и недорого, сейчас будет сделать гораздо сложнее, и эти авгиевы конюшни придётся разгребать Евгению Примакову, в чём ему нужно пожелать удачи», – подытожил Бондаренко.