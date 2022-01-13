«Давно в Турции не майданили?» – Захарова резко ответила советнику Эрдогана

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Критика действий России и обвинения в «оккупации» в отношение попавшего в непростую ситуацию государства Казахстан особенно вызывает недоумение именно со стороны Турции.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видела высказывание представителя турецких властей. Прямых обвинений в наш адрес в некой «оккупации Казахстана», как это интерпретировалось в СМИ, не прозвучало. Тем не менее, Ихсан Шенер (помощник президента Турции – ред.) характеризует Казахстан как страну, которая сначала «освободилась от советского гнёта», а ныне некие силы якобы угрожают поставить её под «бессмысленное ярмо». Подобная трактовка как советской, так и современной истории Казахстана из уст турецкого официального лица вызывает недоумение не потому, что мы чего-то не понимаем, а потому, что такие вещи не должны исходить из уст людей, которые представляют государство», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные заявления в столь чувствительный для Казахстана период никак не способствуют стабилизации отношений в стране. Захарова добавила, что такие высказывания попросту некорректны, особенно со стороны Турции.

«В тяжёлые моменты, от которых не застраховано любое государство, и, кстати говоря, Турция не так давно проходила – ведь истинные её друзья, а не мнимые, поддержали? Протянули руку, помогли, а не использовали ситуацию слабости, проблемы, трагедии в каких-либо иных целях, кроме как дружественной помощи», – напомнила представитель МИД. «Зачем этого не помнить, и почему не использовать то, что было продемонстрировано, совершено в отношении Турции, это дружеское содействие и помощь, уже в отношении Казахстана? Эта трагическая, сложная, экстраординарная для Казахстана ситуация требовала сопряжения усилий, и точно не должна была рассматриваться, как возможность навредить, половить рыбку в мутной воде и замыслить что-то непристойное. Мы рассчитываем, что турецкие официальные лица впредь будут воздерживаться от подобных непродуманных рассуждений вслух», – подчеркнула она.

Напомним, ранее Исхан Шенер обвинил Россию в «оккупации Казахстана».

«Государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, обратившееся к своему богатству, культуре и ценностям, хотят снова поместить под этот тягостный, бессмысленный пресс. Дороговизна жизни, дороговизна нефти — прикрытие. После того, как была создана Организация тюркских государств, против нее начались провокации», – провоцировал представитель администрации президента Турции.