«Давно завезли»: в России есть полный комплект оборудования для производства микрочипов – депутат

В России есть по меньшей мере три станка для производства микрочипов.

Об этом в интервью политологу Алексею Чадаеву заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не знаем, что у нас есть. Классический пример с чипами. Мы вроде чипов не делаем. У нас средний бизнес купил три (это то, что я знаю, может, больше) станка для производства чипов. Это несколько комнат сложнейшего оборудования, которое производит в мире одна фирма. Очередь – на годы вперед.

Люди мне сказали: когда выяснилось, что мы не американцы и не китайцы, они нам продали просто ради конкуренции. Пока крупные фирмы жили по принципу «мы все купим на Западе, да еще и откат возьмем», эти станки были не нужны. Если государство сейчас найдет производителей и выкупит продукцию по приемлемым ценам, удивительно, сколько у нас окажется технологий, о которых мы не подозревали», – сказал Делягин.