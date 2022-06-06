«Давно завезли»: в России есть полный комплект оборудования для производства микрочипов – депутат
В России есть по меньшей мере три станка для производства микрочипов.
Об этом в интервью политологу Алексею Чадаеву заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не знаем, что у нас есть. Классический пример с чипами. Мы вроде чипов не делаем. У нас средний бизнес купил три (это то, что я знаю, может, больше) станка для производства чипов. Это несколько комнат сложнейшего оборудования, которое производит в мире одна фирма. Очередь – на годы вперед.
Люди мне сказали: когда выяснилось, что мы не американцы и не китайцы, они нам продали просто ради конкуренции. Пока крупные фирмы жили по принципу «мы все купим на Западе, да еще и откат возьмем», эти станки были не нужны. Если государство сейчас найдет производителей и выкупит продукцию по приемлемым ценам, удивительно, сколько у нас окажется технологий, о которых мы не подозревали», – сказал Делягин.
Кроме того, он уверен, что недостающие технологии в условиях кризиса Россия легко сможет купить.
«Вот мы с вами сидим, а вокруг нас бегают суслики (мы их не видим, но они есть): «Ребята, технологии нужны?». Из них больше половины жуликов, какая-то часть провокаторов. Но Иран, находящийся под санкциями, смог развить у себя нефтеперерабатывающую промышленность. Без санкций они бензин импортировали, сейчас производят сами. То, чего нам не хватает, мы сумеем найти на черных рынках, потому что в мире кризис. Сыплется все», – заключил Делягин.
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