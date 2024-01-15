Давоские посиделки закончились безрезультатно для Украины

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В Швейцарском Давосе вчера прошла встреча советников по безопасности из 81 страны и сотрудников ряда международных организаций.

В ходе саммита обсуждалась так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Агентство «Блумберг» сообщает, что встреча «завершилась без четкого плана».

«Украина рассчитывала, что на встрече получится заручиться поддержкой своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, которые пока проявляли сдержанную позицию», – отмечается в публикации.

Общими словами без какой-либо конкретики по итогу встречи ограничился и президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем заявлении.

«Хозяева России думают, что они якобы способны насилием и террором, своей ложью и жестокостью навязать какой-то другой, хищнический мировой порядок – без правил, без каких-либо гарантий безопасности. Именно такую их уверенность – уверенность убийц – мы сейчас все вместе уменьшаем. Каждой встречей – ради нормального международного права. Постоянным расширением нашей международной работы – на новые регионы, на новые государства. Новыми договоренностями ради большей безопасности. Украинские инициативы постепенно становятся глобальными инициативами. Я благодарен всем, кто в этом помогает», – заявил Зеленский.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший Украину в Давосе, высказал непримиримую позицию.

«Президент, его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», — заявил чиновник.

При этом он признал, что участники встречи «едины в главных принципах», но по некоторым вопросам у них не было единой позиции, например о переговорах с Россией.

«Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — добавил Ермак.

Министр юстиции Украины Денис Малюська тоже объявил, что мир возможен лишь на «формуле Зеленского», предусматривающей фактическое поражение России в войне.

«Мы сделали выводы из прошлых ошибок. Договор, которым будет подтверждено окончание войны, должен базироваться на Формуле мира, быть многосторонним, то есть подписанным не только Украиной и РФ, но и странами-гарантами, быть комплексным и регулировать все сферы, на которые повлияла война.

Условия договора должны быть четкими и иметь юридически обязывающий характер, а сам договор – ратифицирован парламентами стран-участниц», – сказал министр.

Среди тех, кто призвал к переговорам с участием России оказался глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Не будет мира, если Россия не скажет своего слова», — заявил он.

Примечательно, что информированный источник агентства Keystone-SDA из правительства Швейцарии сообщил, что эта встреча станет последней, поскольку «нельзя обсуждать этот план годами».