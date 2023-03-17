Давшего неудобное интервью американцам комбата ВСУ отстранили

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Командира украинского батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Козла перевели на должность заместителя комбата учебного центра. Это произошло после того, как тот рассказал «Вашингтон пост» о высоких потерях ВСУ и плохой подготовке новых бойцов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».

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Отмечается, что решение о понижении в должности комбата (позывной «Купол») принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским.

После этого комбат написал рапорт на увольнение.

Ранее в интервью американской газете он рассказал, что ВСУ потеряли в боях многих опытных бойцов, а неопытность мобилизованных и нехватка оружия уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.

«Я общалась с Куполом. Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, который выступал за позитивные изменения в Вооруженных силах Украины», – написал в своем микроблоге шеф-редактор украинского бюро «The Washington Post» Изабель Хуршудян.

При этом, вспоминая интервью с «Куполом», она отметила, что он осознавал, что «скорее всего, столкнется с определенными профессиональными репрессиями за свои комментарии».