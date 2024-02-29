«Давят как каток» – украинский военный эксперт о тактике ВС РФ

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 16:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия в нынешнем наступлении на Авдеевском направлении использует грамотную тактику – не бросает войска в лобовые атаки, а идет, выравнивая фланги. С этим связан и не очень высокий темп продвижения.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в нынешнем наступлении на Авдеевском направлении использует грамотную тактику – не бросает войска...

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«Они очень методично – на одном участке начали атаковать, потом взяли, обходят с двух сторон, потом наших оттуда выдавливают, потом все фланги обратно выравнивают. То есть, у них фронт – нет такого, чтобы прошли кишкой. Они ровняют фронт, потом пошли дальше, как каток…

По моему мнению, это делается сознательно. Почему? Чтобы не получить удар во фланг. А раз удар во фланг, значит, попадают в котел. То есть, они ударили, прошли километр, потом выдвигаются, фланги зачищают, выравнивают линию фронта и обратно идут. То есть, у них такие понятия как на «Едином марафоне», «мясные штурмы» – это все рассказывают (лгут – ред.). Ну, мы говорим про серьезные вещи, а не пропаганду», – заключил Стариков.

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