«Дают меньше, чем афганцам»: Табах возмущен размером помощи США Украине

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США выделяют Украине помощь в борьбе против России в месяц столько, сколько Афганистану на войну с талибами давали на три дня.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, этой помощи недостаточно, как и анонсированных к передаче американских ЗРК Patriot.

«Эти 45 миллиардов – это те же самые деньги, по миллиарду – чуть больше миллиарда в месяц. Примерно на три дня, что мы давали Афганистану, дается на месяц в Украину, так что здесь ничего не меняется», – сказал экс-представитель НАТО.

«Конечно же, вопрос – а чего так долго-то? Надо было, чтобы уничтожили практически всю инфраструктуру Украины, чтобы дать одну батарею Patriot? Чтобы вы сидели в холоде, без воды и электричества? Когда смотришь из космоса, Украина – одно темное пятно. Теперь они дали, теперь они решили. Так что же нужно сделать, чтобы пошел ленд-лиз и дали наступательное оружие, чтобы половина украинцев была убита? Чего ждать-то?», – заявил Табах.