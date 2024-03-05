Даже антироссийские издания на Западе вынуждены признать успех Путина

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону продолжает аукаться по всем медийным фронтам. Информационная бомба президента РФ оказалась самой мощной за новейшую историю и сравнима с сетевым ядерным взрывом.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров организации «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Информационный каскад зацепил и президента Латвии, который отреагировал на комментарий Илона Маска, осмелившегося поставить под сомнение необходимость существования НАТО после распада СССР.

Эдгарс Ринкевичс имел неосторожность заявить, что НАТО существует для защиты мира от России и других врагов “свободного мира”. После чего сеть взорвалась гневными комментариями в адрес латвийского президента.

Люди массово стали задавать вопросы, а почему, собственно, НАТО продолжало расширяться последние годы, если цель его существования была именно в противодействии Советскому Союзу? Многие приходили к выводу, что в таком случае НАТО – это русофобская военная организация, которая и поставила Землю на грань третьей мировой войны. К слову, некоторые даже задались вопросом, зачем вообще существует президент Латвии, если его основная функция заключается в произношении антироссийских лозунгов, а не в том, чтобы управлять своей страной.

А ведь это далеко не один случай за день, когда отголоски интервью Владимира Путина сталкивают лбами западных политиков, которые, услышав неудобные вопросы, предпочитают молчать. Президент Латвии – мелкая сошка, которая решилась возразить на доводы Маска и получила негативные для себя последствия. После эпохального интервью все хоть сколько-нибудь значимые западные политики стараются не отсвечивать и не оказаться на месте Макрона, которого в свете последних заявлений назвали “Карликовым Бонапартом”.

Западные СМИ до сих пор пытаются замолчать знаменитое интервью и отвести от него взгляды. Однако даже по мнению правых сил западное общество получило некий информационный импульс, который меняет социум в нежелательном для правящих элит направлении. По их словам, консервативная половина граждан ликует от того, что в мире есть такой лидер, который не разговаривает на языке повестки и его слова можно сравнить со “светом в конце тёмного пути”, который обезличивает всё плохое, что не любит большинство.

Репутация демократов в США вообще получила огромный имиджевый удар. Левые силы Америки ликуют, а консервативные граждане осознали, что они не одиноки в своих убеждениях и постепенно понимают сколько на самом деле их много и объединяются в единую электоральную силу.

Либеральные силы ещё долго будут ощущать на себе последствия гигантской имиджевой победы России, над всей политикой, которую вели на Западе последние годы. Ведь практически все западные СМИ твердили, что Путин чуть ли не при смерти, прячется в бункере, а Россия якобы вот-вот развалиться и нужно только подождать.

Однако вместо этого мир увидел бодрого и здорового Владимира Владимировича в Кремле, который без записки может вкратце рассказать тысячелетнюю историю своей страны и обличить противника. Американцы, которые смеются над собственным президентом, и вовсе показали 26-процентную поддержку Путина, а это уже каждый четвёртый гражданин США, который в ноябре пойдёт голосовать на выборах президента.

На Западе люди устали от навязчивой либеральной повестки и увидели в Путине своего человека, который говорит на их языке и транслирует их же ценности. Поэтому даже глубоко антироссийские издательства вынуждены разочарованно признать, что Путин за 2 часа беседы полностью изменил правила игры и что западная внутренняя политика вынуждена меняться.

Ещё многие обыватели заметили, как себя держал президент РФ. На недостижимом для западных политиков интеллектуальном уровне. Что именно поэтому вряд ли может состояться решающая встреча Путина с кем бы то ни было. Потому что их политики – это просто говорящие головы, за которыми стоит кто угодно. ФРС, BlackRock, Vanguard, State Street или ещё кто-то, но не те, за кого они голосуют. В этом, пожалуй, главный сюрприз информационной бомбы Путина, которая будет взрываться ещё очень долго.