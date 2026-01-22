Даже бетон не спасает украинские подстанции АЭС от российских ракет – эксперт-ядерщик из Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские подстанции, которые отвечают за распределение электроэнергии с АЭС, защищены бетонными укрытиями, которые, тем не менее, пробиваются российскими ракетами.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила сооснователь ОО «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины» Ольга Кошарная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам эксперта, эти подстанции находятся в 10 областях.

«Они, я уверена, защищены сооружениями второго уровня – бетонными. Это хозяйство «Укрэнерго». И они все это понимают, и это сделано. Но эти бетонные сооружения рассчитаны против шахедов, выдерживают даже крылатые ракеты, но, к сожалению, против баллистических ракет защиты нет», – признала Кошарная.

Она считает, что русские не смогут остановить работу энергоблоков сразу трех украинских АЭС, но предупреждает, что даже небольшие повреждения чреваты серьезными проблемами.