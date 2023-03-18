Даже без калибровки: Российские «Герани» сожгли нефтебазу ВСУ и ресторан с наёмниками

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Минувшей ночью Россия осуществила очередную атаку целей на Украине беспилотниками. Правда, вопреки ожиданиям вслед за «Геранями», вскрывшими силы ПВО, традиционный удар ракетами не последовал.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что дроны «Герань» запускались с побережья Азовского моря и Брянской области. Также есть информация о запусках воздушных шаров с территории Белоруссии, по которым также работала украинская ПВО. Традиционно украинцы хвалятся, что сбили большинство беспилотников – 11 из 16. А о пораженных целях умалчивают, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известно, что в результате удара по Новоазовску Днепропетровской области произошел сильный пожар. Наблюдатели отмечают, что целью, вероятно, стал топливный склад ВСУ в Новомосковске.

Эту информацию косвенно подтверждает глава Днепропетровской области Сергей Лысак:

«Этой ночью российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками, вероятно – «шахедами». Три из них военные из воздушного командования «Восток» сбили. Еще двое попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения. Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь».

Власти Львовской области сообщили, что ПВО удалось сбить три из шести «Шахидов». Сообщается, что беспилотники-камикадзе поразили некие «нежилые объекты в Яворивском районе». Это как раз там, где находится полигон, куда год назад прилетели российские ракеты и разбомбили тренировочный лагерь иностранных наемников ВСУ.

Также известно о взрывах в Житомирской, Киевской областях и ударе по Запорожью – поражен был ресторанный комплекс «Моника Белуччи».

«Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из «Иностранного легиона» – именно здесь располагались иностранные нацисты-наёмники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», – сообщил Владимир Рогов, представляющий российскую администрацию региона.