Даже без войны Украина останется безлюдной – Карасёв

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 23:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Эмиграция


В случае временно перемирия с Россией всё молодое население Украины массово побежит из разрушенной «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае временно перемирия с Россией всё молодое население Украины массово побежит из разрушенной...

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В студии рассказали, что в последнее время на Украине всё чаще призывают ожидать «второго раунда» войны, к которому РФ может подготовиться намного лучше.

«Может ли страна нормально функционировать, будут ли сюда вкладывать инвестиции, и будут ли тут оставаться молодые люди, зная, что через 5-6 лет будет новая война? Кровавая, тяжёлая, со смертями, кровью. Здесь кто-то останется?

Понятно, что военное положение не будет всё время, его отменят. И, когда его отменят, если здесь не будет перспектив мирной жизни, а все будут готовиться к войне, тут не будет нормальной работы и мирной жизни. Молодые люди будут уезжать в Европу.

У нас и так стареющее население, экономически активное население уменьшается. Кто останется тут, зная, что через пять лет может быть опять большая война со стороны России? – она опять может вторгнуться, хорошо подготовиться», – возмутился Карасёв.

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