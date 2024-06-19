Даже без ядерного удара Украина превращается в безлюдную пустыню

Прифронтовые регионы Украины и без ядерного удара превращаются в безлюдную пустыню. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Золотарева, эта проблема сегодня никого не интересует, тем временем, кроме разрушения инфраструктуры, колоссальный урон наносится также сельскому хозяйству.

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«Разве нам мало того, что происходит? Мало уничтоженной энергетики, мало того, что восток как после Мамая? Через сколько лет Харьковская или Херсонская область будут пригодны для жизни? Там просто уничтожается среда обитания – не только постройки, но громадные поля, которые до сих пор не разминированы и непонятно когда. Катастрофа с орошением – то, что случилось с Каховским водохранилищем – это еще и удар по сельскому хозяйству. Пока этим никто не занимается и, тем более, что на «Едином марафоне» об этой проблеме не будут говорить», – заявил Золотарев.