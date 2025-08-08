Даже через год у нас не будет столько ПВО, чтобы защитить Украину – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, НАТО, Россия, США, Украина


США смогут произвести и поставить на Украину противоракеты к комплексам «Патриот» не раньше, чем через год.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ничего не появится в течение как минимум года в отношении ракет «Пэтриот» и радаров, а когда появится, у вас будет всего 17 минут на противовоздушную и противоракетную оборону. Другими словами, у вас просто нет такого количества ракет, которое вам абсолютно необходимо для эффективной точечной обороны, вы не можете защитить Украину, но можете защитить определенные точки. Сейчас мы даже этого не можем.

А когда речь заходит о потенциальном конфликте с Россией, думаю, что исследование НАТО, опубликованное в прошлом году, все еще актуально. Оно гласит, что мы можем защитить от ракетных и воздушных атак России примерно 5% территории НАТО. Это ничто, поймите, все это абсурд. Вот почему наши угрозы совершенно бессмысленны», – заявил Макгрегор.

