Даже через год у нас не будет столько ПВО, чтобы защитить Украину – полковник Макгрегор

США смогут произвести и поставить на Украину противоракеты к комплексам «Патриот» не раньше, чем через год.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

