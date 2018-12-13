13.12.2018, Гурзуф, Галина Шершнева
 
Крым, Строительство, Туризм, Украина
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Даже дождевая вода в «Артеке» будет попадать в море очищенной

Крымский и Ростовский филиалы Главгосэкспертизы России дали положительное заключение по проекту очистных сооружений поверхностных и дренажных сточных вод.

Об этом сообщает официальный сайт Главгосэкспертизы, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Проектной документацией предусмотрены решения по очистке поверхностных и дренажных сточных вод перед сбросом в Черное море: здесь будут построены очистные сооружения накопительного типа с регулированием расхода и усреднением состава, подаваемых на очистку сточных вод, в аккумулирующих резервуарах. Подача сточных вод из аккумулирующих резервуаров на глубокую очистку будет осуществляться равномерно с постоянным расходом», – говорится в сообщении.

Предусмотрено отведение на глубокую очистку всего объема дренажных сточных вод и дождевых сточных вод от часто повторяющихся, малоинтенсивных дождей, а также наиболее концентрированной, загрязненной части дождевых сточных вод от ливневых дождей.

Международный детский центр “Артек” завершил строительство собственных очистных сооружений в 2017 году. Украина обещала построить очистные сооружения еще 2012 году, но так и не сделала этого.

Развитие главного детского оздоровительного комплекса страны – международного детского центра «Артек» – выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года.

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