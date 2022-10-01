Даже экспертам в Москве не понятен дальнейший план по Украине

Новости Украины

Потеря инициативы российской группировкой, участвующей в СВО на Украине, и последовавшие за этим разговоры о возможности «заморозки» конфликта означают лишь ухудшение ситуации для России в ближайшей перспективе.

За два-три года на Украине будет сформирована подготовленная и прекрасно вооруженная армия НАТО с перспективой перехода конфликта в ядерную фазу, предупредил на пресс-конференции в Москве российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что, как минимум, необходимо будет отжать противника от Донецка и выдавить его за пределы ДНР, которую мы признавали в границах Донецкой области, но я думаю, что и это будет непросто. Вопрос в том, что будет дальше – крайне важен. Вот, сказали о том, что нужно отмобилизовать все общество, и я с этим согласен. Его нужно отмобилизовать. Что же будет дальше? Мы, вот, зафиксировали эти территории. Будем защищать – все ясно. Но если зафиксируемся только на этом, могу сказать, что будет там: два-три года максимум, и мы получим на Украине хорошо отмобилизованную, прекрасно вооруженную, подготовленную армию НАТО, которая перейдет в наступление. Тогда что? Переход конфликта в ядерный? Начало ядерной войны или что? На нашей территории, не там, а здесь! Другой вариант – продолжение наступления, но куда, какими силами, насколько это возможно. Конечно, даже отрезать Украину от Черного моря было бы историческим достижением в масштабах суворовских походов, но насколько мы к этому готовы?» – пояснил Михеев.

Он подчеркнул, что ответов от руководства России ждут русские, остающиеся на подконтрольных ВСУ территориях.

«И вопрос концептуальный: сейчас говорим о том, что признали эти территории. А дальше на этом мы замораживаем ситуацию или нет? Если нет, то как понять, что эти двери еще открыты? Или они уже закрыты? Что касается того, насколько принимают на Украине (наши действия – ред.), есть ли там у нас сторонники или нет, свидетельствуют два чудовищных расстрела в Харьковской и Запорожской областях. Когда люди, пытавшиеся с украинской территории въехать в ДНР и ЛНР уже после референдумов, поняв, что Россия действительно забирает эти территории, их просто убили. Даже не просто убили, это была показательная казнь для тех, кто готов был бы еще приехать оттуда. И такие люди есть. Хотите на те территории, оказаться в России? Будете убиты. Что за перспектива открывается с точки зрения геополитического развития этой ситуации? Это – важно, потому что то, как это будет подано и реализовано, будет означать успех или нет», – заключил политолог.