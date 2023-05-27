Даже если искупаемся осенью в Крыму, Россия не рухнет – украинский нацист

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При разделе России для русских тоже можно оставить некоторую территорию, где они будут изолированно строить Русский мир.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин в их головах. И пока будет существовать это государство, оно будет рождать очередных Путиных. И не надо себя обнадёживать, что смерть Путина поставит на этом точку. Придёт ещё худший Путин, который действительно сначала замирится с Западом, подкачает мышцы и снова поведёт орду на Украину. Смерть России, РФ в том виде, в котором она существует в последней неестественной псевдогосударственной форме на территории Евразии, и создание независимых национальных государств, в том числе какого-то государства русских. Где они будут строить свой Русский мир, где они будут делать что захотят, только других не трогать. Это единственный залог успеха. Иначе, если мы просто выбьем Путина из России, и они там изменят режим, и мы выйдем на государственные границы, и даже если мы будем купаться осенью в Крыму на пляже, это будет всего лишь окончанием первой российско-украинской войны в XXI веке, и будет неминуемая очень страшная вторая», – заявил Сиротюк.