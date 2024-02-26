Даже если наберём людей, одеть и вооружить их нечем – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
26.02.2024 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Согласно новому украинскому законопроекту о мобилизации, бандеровцам надо набрать до конца года почти миллион человек.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно новому украинскому законопроекту о мобилизации, бандеровцам надо набрать до конца года почти миллион...

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«По этому закону, на протяжении года нам надо демобилизовать 300-400 человек, как минимум. И на это место нам надо кого-то набрать.

И у нас сегодня дефицит личного состава 50% по многим частям, а то и больше. У нас в войсках где-то 880 тысяч личного состава. И если мы через год хотим демобилизовать четыреста, значит, и набрать надо четыреста.

А поскольку у нас сейчас 50% комплектации во многих подразделениях, то есть – к концу года надо набрать 800 тысяч. Где мы их возьмём?», – возмутился Лапин.

Он подчеркнул, что Украина не сможет даже одеть и вооружить такое количество людей.

«Ладно, людей может и найдём. А во что мы их оденем? А на что посадим? А чем мы их обеспечим? И тут выходит представитель Кабмина и говорит, что у нас вообще на такой порядок денег нет средств», – подытожил экс-депутат.

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