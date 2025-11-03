Украинцам нужно перестать надеяться, что бандеровцы когда-нибудь откажутся от продолжения войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятие «окончание войны» нам нужно просто убрать из информационного поля. Потому что окончания войны не будет, эта война никогда не закончится.

Россия никуда не денется, не откажется от свои претензий к Украине, не откажется от своей имперскости. Там даже без Путина хватает идиотов, которые готовы поднять этот флаг», – рассуждал Петров.