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Артёмовск (Бахмут) расположен таким образом, что его потеря будет означать для ВСУ выход на господствующие высоты с целью окончательного уничтожения города артиллерией.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Даже если они его возьмут, он немножко в низине. Рядом есть Часов Яр высота, есть ещё две высоты. Это, конечно, не Карпаты, но всё равно господствующая высота – для артиллерии это подарок. Так что они там и останутся. Да и самого Бахмута по сути уже нет, там развалины, мёртвые дома, там негде и жить, в том числе военным, при всей их неприхотливости», – сказал Сазонов.

«Но Бахмут интересен с точки зрения логистики. Это трасса, которая соединяет Мариуполь, Горловку, Донецк, Курдюмовку, Зайцево, выходит на Бахмут и дальше идёт в Славянск. И вторая трасса, которая идёт на запад с Бахмута, это Константиновка, это Покровск [Красноармейск] – последний крупный город в Донецкой области, и дальше идёт Днепропетровская область. То есть с точки зрения логистики, Бахмут интересен, с точки зрения психологии, они за него столько бьются. По-моему, для них действительно вопрос уже принципиальный, вопрос политический, сказать, что мы его взяли», – рассказал Сазонов.