Даже Фарион догадалась: Украина оккупирована Западом

Вадим Москаленко.  
03.03.2024 23:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 864
 
Дзен, Политика, Украина


Скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион продолжила нападки на русскоязычных солдат ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое страшное сегодня – это когда мы слышим русский язык из уст людей, которые носят форму ВСУ.  Это самая большая катастрофа. Потому что это свидетельствует о том, что даже ракеты и второй год войны нас не научили. Это свидетельствует о продолжении глубокого ментального кризиса в идентификации украинцев.

Московский язык на Украине – это лучший трофей Путина. Это лучший способ утверждения другого государства на территории Украины. Не могут существовать два языка на одной территории, если один всегда был языком оккупанта, а второй – языком жертвы», – сказал Фарион.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион продолжила нападки на русскоязычных солдат ВСУ,...



Однако далее она возмутилась, что на деле просто одна «оккупация» сменяется другой.

«Предоставлять английскому языку особый статус в условиях войны в сфере управления, образования и науки, это означает превращать одну колонию в другую колонию на ментальном уровне. И засилье английской лексики об этом свидетельствует», – подытожила нацистка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть