Даже Фарион догадалась: Украина оккупирована Западом
Скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион продолжила нападки на русскоязычных солдат ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Самое страшное сегодня – это когда мы слышим русский язык из уст людей, которые носят форму ВСУ. Это самая большая катастрофа. Потому что это свидетельствует о том, что даже ракеты и второй год войны нас не научили. Это свидетельствует о продолжении глубокого ментального кризиса в идентификации украинцев.
Московский язык на Украине – это лучший трофей Путина. Это лучший способ утверждения другого государства на территории Украины. Не могут существовать два языка на одной территории, если один всегда был языком оккупанта, а второй – языком жертвы», – сказал Фарион.
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Однако далее она возмутилась, что на деле просто одна «оккупация» сменяется другой.
«Предоставлять английскому языку особый статус в условиях войны в сфере управления, образования и науки, это означает превращать одну колонию в другую колонию на ментальном уровне. И засилье английской лексики об этом свидетельствует», – подытожила нацистка.
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