Даже Фарион догадалась: Украина оккупирована Западом

Скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион продолжила нападки на русскоязычных солдат ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое страшное сегодня – это когда мы слышим русский язык из уст людей, которые носят форму ВСУ. Это самая большая катастрофа. Потому что это свидетельствует о том, что даже ракеты и второй год войны нас не научили. Это свидетельствует о продолжении глубокого ментального кризиса в идентификации украинцев.

Московский язык на Украине – это лучший трофей Путина. Это лучший способ утверждения другого государства на территории Украины. Не могут существовать два языка на одной территории, если один всегда был языком оккупанта, а второй – языком жертвы», – сказал Фарион.