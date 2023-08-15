Даже генералы РФ в ужасе от потерь ВСУ – советник главы ДНР

Любой метр территорий, который выгрызают украинские войска на Запорожском направлении, даются для ВСУ такой ценой потерь, что даже в российских штабах к этому относятся с удивлением.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продвигаемся в районе Купянска, но наша активность на некоторых направлениях была очень важна в рамках этого летнего сезона для того, чтобы сковывать силы противника и не давать маневрировать – вот, почему нет серьёзных продвижений в ДНР, хотя по некоторым направлениям мы готовы более существенно влиять на ситуацию и бить противника. И ребята к этому готовы, и очень замотивированы. Но основная задача – это сдержать наступление противника и максимально перемолоть его два экспедиционных корпуса, которые он готовил – это фактически армия, которая готовилась, чтобы прорваться к Азовскому морю. Но, как мы видим, у них ничего не получается, они там могут себе позволить продвинуться на несколько десятков-сотен метров, мы знаем эти проблемные точки – это и Урожайное, это и район Работино, Старомайорское, что касается Запорожского направления, но там противник продвигается эти десятки метров, неся просто колоссальные потери. Я был на одном совещании, где даже наши генералы с болью говорили, перечисляя цифры потерь со стороны вооружённых формирований Украины, понимая, что они в мясорубку гонят уже неподготовленные части», – рассказал он.

«И пленные, которые попадаются, они говорят, что многие из них и подготовки нормальной не проходили. Это я уже беру тех, кто доукомплектовывался в рамках августа в эти корпуса, которые наступали в районе Запорожской области», – добавил Кимаковский.