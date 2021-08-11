Даже гипотетическая капитуляция не вернет Украине Донбасс

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть не готова принять республики Донбасса, даже если они потерпят поражение и попросятся обратно.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, власть не хочет возвращать это регион в состав страны, несмотря на то, что он сразу же увеличит ее ВВП на 10% в год.

«У меня иногда складывается впечатление, что даже если бы они капитулировали, мы все равно бы не спешили их принимать. Исходя из того законопроекта, который принят правительством о переходном периоде, даже в случае полной капитуляции их предлагают все равно лишить какой-то избирательных прав, социальных, политических прав на определенный период времени – три, пять, десять лет», – считает политолог.

«Мы даже капитуляцию не готовы принимать, нашим элитам просто не нужен Донбасс. Донбасс нужен Украине, потому что если Донбасс вернется в Украину, мы считали, от полутора до 10% роста ВВП ежегодно. Если Донбасс вернется в Украину, мы вернем стабильность, привлекательность для инвестиций, транзитный потенциал. То есть это будет огромный толчок для нашей экономики, снятие многих кризисов, которые сегодня существуют, восстановление социальных связей. Украине нужен Донбасс. Нашим элитам Донбасс вообще не нужен, ни в каком виде», – заявил Бортник.