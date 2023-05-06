Даже гипотетический успех ВСУ не приведет к прекращению конфликта, – нетрадиционный Портников о «морковке НАТО»

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Никакие, даже гипотетические успехи ВСУ и захват бандеровцами территорий по границам УССР 1991 года, не будут означать завершение конфликта, потому что Россия признала эти территории своими.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портникова, Россия будет считать ряд областей оккупированными Украиной и продолжать боевые действия.

«А что реально может измениться, если эта линия разграничения сдвинется еще на какие-то десятки или сотни километров? То есть, нужно помнить простую вещь – поскольку Россия аннексировала наши территории: Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область, для россиян государственная граница Украины не там, где для нас, и не там, где для мира. Таким образом, для россиян любая линия разграничения, даже государственная граница Украины, – это просто линия разведения войск. На сегодняшний день, если говорить о российских желаниях, реальным размежеванием без продолжения военных действий могла бы быть административная граница Украины с Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Автономной республикой Крым. А так, с российской точки зрения, украинцы просто находятся на российской территории, ее оккупируют. Что, конечно же, требует от России продолжения боевых действий или просто непризнания самого факта того, что эти территории контролируются Украиной», – заявил Портников.

По его мнению, рассчитывать на то, что в России начнутся бунты в национальных республиках, – не стоит.

«По большому счёту, сами российские регионы, с точки зрения границ, населения и так далее, не являются какими-то отдельными сообществами, а являются абсолютно искусственными образованиями, за исключением, возможно, некоторых российских республик. Но, снова-таки, количество национальных меньшинств в России по соотношению к российскому народу является таковым, что не позволяет говорить о том, что они могут сопротивляться силовому давлению, если это давление будет. Это абсолютно иная ситуация, чем та, что была во время распада Советского Союза. Условно говоря, какие-то отряды особого назначения в Литве или Латвии – это был чужой для населения отряд, он не поддерживался большинством людей, которые хотели независимости этих стран», – заявил Портников.

Он выразил опасение, что Украину могут принудить к миру с Россией, поманив «морковкой НАТО».

«Может быть соглашение по принципу зернового, я все время об этом говорю. Российские и украинские переговорщики не смогут достичь никаких договоренностей, тогда представители руководства обеих стран подпишут соглашение между собой и третьей страной – скажем, ООН – каждый, не встречаясь друг с другом, о временном прекращении огня. Так, как это произошло после окончания войны в Корее. И в этих условиях временного прекращения огня с Россией Украина будет существовать следующие десятилетия. Единственный вопрос – что будет в такой ситуации делать Запад? То есть, проявит ли Запад политическую волю и пойдет по пути дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Европейского союза, или нам будет сказано, что мы должны готовиться к этой интеграции, переходить на НАТОвские стандарты, имплементировать законодательство Европейского союза и делать все-все. А именно членство произойдет после того, как будут достигнуты политические договоренности с Российской Федерацией», – описал Портников сценарий, не устраивающий бандеровцев.