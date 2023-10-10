Даже ХАМАС отоваривается – Живов предложил скупать Хаймарсы и Абрамсы у украинцев

Масштабы арабо-израильского конфликта говорят о подготовке к полноценной региональной войне, где Украина выступила в качестве поставщика оружия ХАМАСу.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ещё пока не до конца понимаем, насколько он будет масштабным. Сейчас… пока кажется, что масштаб разрастётся до очень крупной региональной войны. Смотрите: бойцы или боевики, как угодно, ХАМАС вторгаются в Израиль показательно жестоко. Да, там была именно показательная жестокость. Они зашли в приграничные кибуцы, просто вырезали там всех виноватых и не виноватых граждан Израиля, иностранных граждан, участников молодежного фестиваля – ну абсолютно неуместная жестокость. Плюс кадры с похищением израильских детей. Я вообще сам очень нервно реагирую, когда с любыми детьми кто-то что-то делает, для меня это прямо «красная линия» – не трогайте детей! Но они-то понимают, как это выглядит, и их пытаются выставить некими дикарями. Дикари вторглись, совершили набег, женщин увели в полон, детей в клетки посадили и поубивали всех. На самом деле – это часть военной стратегии. Изначальная идея была в том, чтобы зайти и на камеру сделать максимально плохо, максимально жестоко, чтобы Израилю не отвертеться от полноценного конфликта, чтобы не было вариантов сказать: мы ответим санкциями или просто встречным обстрелом Газы. Нет, только полноценная наземная операция. То есть задача людей, которые стояли за бойцами ХАМАС, которых годами готовили – была втянуть Израиль в полноценную войну. Для чего, мы скоро узнаем. Сейчас пока ситуация постепенно как бы развивается», – указал блогер.

Он не сомневается в правдивости сообщений о наличии у ХАМАСа оружия, предназначавшегося для Украины, но перепроданного в третьи страны.

«Украинцы, как обычно, удивили весь мир своими финансовыми схемами. Они просили оружие у США, его передавал Израиль, они его принимали и перепродавали ХАМАС. Такая просто бомбическая схема. Я думаю американцы наиграются с Украиной, поймут, что нельзя с этой страной в принципе работать и с этой культурной группой никаких дел иметь. Ты вроде бы их вооружаешь против русских, а потом где-то в Техасе реднеки ходят с этим оружием и собираются делать революцию против Демпартии США. Но это выглядит именно так», – подчеркнул Живов.

«На самом деле действительно, очень много фактов того что украинские войска занимались перепродажей оружия в Палестину. Для, там, Ирана – это как бы такой разведывательный успех, но нам бы, конечно, хотелось, чтобы украинские военнослужащие продавали это оружие нам: ракетные установки HIMARS, танки Abrams и Leopard, желательно в последней комплектации. Ребят, всё что есть, продавайте, выходите на «Волгу», предлагайте, всё купим, заберём у вас за сходный прайс. Так что – вообще воевать не надо, лучше продайте просто всё оружие нам, на худой конец – ХАМАСу, у себя, главное, не оставляйте. Вам оно ни к чему, потому что, как мы знаем, у нас операция по демилитаризации Украины. Ну зачем украинцам оружие? Оно им не нужно, это совершенно очевидно, оно нужно палестинцам, оно нужно нам. А это как бы хороший вариант», – заключил эксперт.