Требования и угрозы Дональда Трампа не работают, потому что никто в мире уже не боится американскую армию.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США в период Байдена перестала работать так называемая проекция силы. То есть, это игра мускулами, дипломатия канонерок, когда я подогнал свой авианосец, и ты сразу в позу покорности: «где мне подписать?». После Афганистана, после того как на Украине у Байдена, так сказать, «каменный цветок» не вышел. Но перестала работать проекция силы, и это видно. Например, Трамп грозит, а никому не страшно. Трамп хуситам грозит, а они говорят, «да пошел ты», Хамасу – «да пошел ты». Хезболле, Ирану, Путину – они все говорят, старик, ты если замахиваешься, так бей. Мы посмотрим, кто из нас моложе. Может быть, ты нас победишь, и вы все подпишете. Но если ты не готов бить, то все эти угрозы больше не работают», – сказал Кох.