«Даже хуситы послали Трампа» – беглый либерал разочаровался в могуществе Америки
Требования и угрозы Дональда Трампа не работают, потому что никто в мире уже не боится американскую армию.
Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В США в период Байдена перестала работать так называемая проекция силы. То есть, это игра мускулами, дипломатия канонерок, когда я подогнал свой авианосец, и ты сразу в позу покорности: «где мне подписать?».
После Афганистана, после того как на Украине у Байдена, так сказать, «каменный цветок» не вышел. Но перестала работать проекция силы, и это видно. Например, Трамп грозит, а никому не страшно. Трамп хуситам грозит, а они говорят, «да пошел ты», Хамасу – «да пошел ты».
Хезболле, Ирану, Путину – они все говорят, старик, ты если замахиваешься, так бей. Мы посмотрим, кто из нас моложе. Может быть, ты нас победишь, и вы все подпишете. Но если ты не готов бить, то все эти угрозы больше не работают», – сказал Кох.
«А бить он не готов. Не готов к потерям, к рискам и так далее. Они же… 50 лет работала эта проекция силы, когда они говорили «ох, мы сейчас как размахнемся, ну-ка… вы что, не видите, какая мощь за мной стоит?». Для этого были огромные бюджеты, для этого все эти авианосцы, ракеты и так далее. А теперь, когда это все не работает, вы хотите спросить, а зачем тогда нам это все, если мы это использовать не собираемся? И не собирались никогда.
Непонятно, зачем вот эта вся огромная военная мощь, эти «Томагавки», истребители 27-го поколения и так далее. Если вы этим пользоваться не собираетесь», – жаловался беглый аферист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: